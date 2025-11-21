Озвучена сумма потерь Украины в войне с Россией: экономист рассказал, что дальше

Потери растут, а экономика работает слабее, чем до войны

Потери Украины в войне с Россией уже измеряются сотнями миллиардов долларов. Экономика ощутимо просела, а многие сферы нуждаются в быстром восстановлении. После завершения боевых действий стране придется сосредоточиться на инвестициях, ремонте разрушенного и возобновлении производства.

Что нужно знать

Прямые потери оцениваются в 250 миллиардов долларов.

Экономика работает на 20% слабее, чем до войны.

Для восстановления потребуются большие инвестиции.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал экономист и член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Больше читайте в материале: "Что будет с Украиной, когда кончится война. Прогноз экономиста".

Экономист объяснил, что масштаб разрушений огромен — только прямые убытки составляют около 250 миллиардов долларов, а если считать все последствия – достигают 1 триллиона.

Мы (экономика — Ред.) сейчас находимся на 20% ниже по сравнению с тем уровнем, на котором находились перед началом войны, говорит Устенко.

После войны экономика страны будет переходить на другие рельсы. Перед государством предстанут совершенно новые вызовы и задачи.

Устенко объяснил, что, прежде всего, нужно определить источники экономического роста. Нужно понять, как именно страна будет развиваться дальше и откуда будут брать деньги на это.

Олег Устенко

Еще одна немаловажная проблема – финансирование государственного бюджета. Власти должны решить, на что будут тратиться деньги в первую очередь, а что можно отложить на потом.

Надо решать, каким образом будет обеспечиваться экономический рост, какими будут источники этого роста, отметил экономист.

Отдельный вопрос касается инвестиций. Без них невозможно обеспечить восстановление экономики и ее развитие. Поэтому в стране должны создать нормальные условия для бизнеса и улучшить инвестиционную среду.

Устенко подчеркнул, что все эти вызовы нуждаются в немедленном решении. От того, как быстро и эффективно государство сможет на них ответить, зависит будущее украинской экономики.

