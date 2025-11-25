Знайшли золоту жилу: ТОП "особливих пенсіонерів" в Україні, які задерли свої виплати у космос

Більшість позовів до судів надходить від кадрових військових, які не брали участь у захисті України від російської агресії

В останній рік в Україні почастішали випадки обходу спеціальних знижувальних коефіцієнтів, покликаних подолати несправедливість у пенсійних виплатах. Чиновники один за одним скасовують їх через суди.

Про це повідомляє "Телеграф", переглянувши рішення суддів.

Детальніше читайте у матеріалі: "Особливі" пенсіонери вигадали, як обійти обмеження уряду: хто та як піднімає собі виплати до понад 100 тис. грн на місяць".

Поки більш як половина пенсіонерів отримує до 5 тис. грн, кілька тисяч "особливих" українців на заслуженому відпочинку можуть претендувати на десятки чи навіть сотні тисяч гривень на місяць. Це спеціальні пенсіонери. "Телеграф" переглянув близько 120 останніх рішень суддів. І майже всі вони на їхню користь.

Більшість позовів – від кадрових військових, які не брали участі у захисті України від російської агресії, проте мають за українськими мірками космічні пенсії.

Отримані дані дозволили нам створити довільний ТОП "особливих пенсіонерів", які останнім часом значно підняли собі виплати:

Судячи з даних судових рішень, одним із найяскравіших прикладів спецпенсіонера є колишній заступник генпрокурора Олександр Гардецький. Він досяг через суд скасування коефіцієнтів і підняв свої виплати з 40 311,6 до 138 683,98 грн.

Кілька днів тому колишній заступник прокурора Харківської області, який також працював керівником апарату Харківської обласної ради, В'ячеслав Аббакумов отримуватиме щомісяця по 73 054,80 грн від ПФУ. Він підняв свої виплати через суд з 33 748,68 грн.

Також велику пенсію віднедавна отримуватиме колишній прокурор Сумської області Володимир Петров. Він підняв свої виплати з 33 600 до 72 304,06 грн.

