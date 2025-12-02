Причетний до вбивств Фаріон та Парубія? СБУ піймала британського шпигуна, - ЗМІ

Він отримав від спецслужби РФ вогнепальну зброю

Контррозвідка Служби безпеки України та британські спецслужби викрили громадянина Британії Росса Девіда Катмора, який працював на російські спецслужби, виконуючи їхні завдання. Не виключено, що саме він завозив і розподіляв зброю, якою були вбиті Дем’ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

Що потрібно знати:

Затриманий у 2024 році прибув до України як інструктор ЗСУ, мав бойовий досвід на Близькому Сході

Спецслужби РФ передали Катмору вогнепальну зброю та боєприпаси для скоєння "цільових вбивств"

Зараз Катмор під вартою

Про це повідомляє видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у СБУ. Зазначається, що Катмор, напевно, займався розвідувально-диверсійною діяльністю в Україні.

Наразі відомо, що у 2024 році Катмор прибув до України як інструктор, щоб допомагати у навчанні військовослужбовців ЗСУ. Він мав бойовий досвід, набутий під час служби в армії та участі в операціях на Близькому Сході.

Девід Катмор. Фото: Українська правда

За версією слідства, спецслужби РФ передали Катмору вогнепальну зброю та боєприпаси для скоєння "цільових вбивств" в Україні. Є підстави вважати, що він завозив і розподіляв зброю, якою були вбиті Дем’ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.

Наразі затриманого заарештовано і перебуває під вартою.

Всі вони вбиті з вогнепальної зброї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала та доставила до суду народного депутата колишньої ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді.