Причастен к убийствам Фарион и Парубия? СБУ поймала британского шпиона, - СМИ
Он получил от спецслужбы РФ огнестрельное оружие
Контрразведка Службы безопасности Украины и британские спецслужбы разоблачили гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, который работал на российские спецслужбы, выполняя их задания. Не исключено, что именно он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.
Что нужно знать:
- Задержанный в 2024 году прибыл в Украину как инструктор ВСУ, имел боевой опыт на Ближнем Востоке
- Спецслужбы РФ передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для совершения "целевых убийств"
- Сейчас Катмор под стражей
Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в СБУ. Отмечается, что Катмор, вероятно, занимался разведывательно-диверсионной деятельностью в Украине.
В настоящее время известно, что в 2024 году Катмор прибыл в Украину как инструктор, чтобы помогать в обучении военнослужащих ВСУ. Он имел боевой опыт, приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке.
По версии следствия, спецслужбы РФ передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для совершения "целевых убийств" в Украине. Есть основания полагать, что он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.
Сейчас задержанный арестован и находится под стражей.
- Демьян Ганул — убит 14 марта 2025 года.
- Ирина Фарион — застрелена вечером 19 июля 2024 года.
- Андрей Парубий — застрелен 30 августа 2025 года.
Все они убиты из огнестрельного оружия.
