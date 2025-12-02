Причастен к убийствам Фарион и Парубия? СБУ поймала британского шпиона, - СМИ

Он получил от спецслужбы РФ огнестрельное оружие

Контрразведка Службы безопасности Украины и британские спецслужбы разоблачили гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, который работал на российские спецслужбы, выполняя их задания. Не исключено, что именно он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

Что нужно знать:

Задержанный в 2024 году прибыл в Украину как инструктор ВСУ, имел боевой опыт на Ближнем Востоке

Спецслужбы РФ передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для совершения "целевых убийств"

Сейчас Катмор под стражей

Об этом сообщает издание РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники в СБУ. Отмечается, что Катмор, вероятно, занимался разведывательно-диверсионной деятельностью в Украине.

В настоящее время известно, что в 2024 году Катмор прибыл в Украину как инструктор, чтобы помогать в обучении военнослужащих ВСУ. Он имел боевой опыт, приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке.

Дэвид Катмор. Фото: Украинская правда

По версии следствия, спецслужбы РФ передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для совершения "целевых убийств" в Украине. Есть основания полагать, что он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.

Сейчас задержанный арестован и находится под стражей.

Все они убиты из огнестрельного оружия.

