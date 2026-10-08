Третє рішення на користь Богуслаєва: суд ЄС визнав незаконним чергове продовження санкцій

Рада ЄС має сплатити всі судові витрати

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Загальний суд Європейського Союзу втретє скасував продовження санкцій щодо колишнього керівника підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва. Про це повідомив його захисник, адвокат Степан Тесля.

Рішенням від 7 жовтня 2026 року у справі T‑807/25 суд скасував рішення Ради ЄС 2025/1895 та імплементаційний регламент 2025/1894 від 12 вересня 2025 року в частині збереження імені Богуслаєва в санкційних списках.

Раніше відповідні акти Ради ЄС суд скасував рішеннями від 4 червня 2025 року у справі T‑297/24 та від 3 вересня 2025 року у справі T‑604/24.

За повідомленням захисника, особливість нового рішення полягає в оцінці дій Ради ЄС: суд встановив достатньо серйозне порушення норми права ЄС, спрямованої на захист прав приватних осіб.

Як зазначається в повідомленні, продовження санкцій від 12 вересня 2025 року спиралося на ті самі фактичні обставини, підстави й докази, які суд уже розглядав у попередніх справах та визнав недостатніми.

Рада ЄС не надала доказів того, що на момент чергового продовження санкцій Богуслаєв і далі постачав військове обладнання до Російської Федерації, здійснював операції із сепаратистами на Донбасі або зберігав можливість вчиняти такі дії, зокрема через компанію "Мотор Січ".

Суд дійшов висновку, що Рада ЄС не довела наявності підстав для віднесення Богуслаєва до осіб, відповідальних за дії або політику, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України, її стабільності або безпеці чи перешкоджають діяльності міжнародних організацій в Україні. Також не було доведено, що він належить до осіб, які підтримують або здійснюють такі дії чи політику.

Цей критерій визначений підпунктом "а" пункту 1 статті 2 рішення 2014/145/СЗБП та підпунктом "а" пункту 1 статті 3 Регламенту № 269/2014. Рада ЄС посилалася на нього для обґрунтування санкцій, проте не надала достатніх доказів відповідності Богуслаєва цьому критерію на дату ухвалення оскаржуваних актів.

Суд також зазначив, що аргументи Ради ЄС по суті повторювали доводи, які вже були розглянуті та відхилені. Отже, Рада не підтвердила наявності достатньої сукупності конкретних, точних і узгоджених даних для збереження Богуслаєва в санкційних списках.

Крім того, Раду ЄС зобов’язали оплатити власні судові витрати та судові витрати Богуслаєва.

На думку захисника, рішення має істотне значення: суд утретє визнав недостатніми підстави для збереження санкцій, а цього разу додатково встановив достатньо серйозне порушення права ЄС з боку Ради.

"Позиція захисту послідовна: обмеження прав людини повинні ґрунтуватися на доказах, які можна перевірити, а судові рішення — приводити до усунення встановлених порушень", — наголосив адвокат.

За оцінкою захисту, рішення у справі T‑807/25 також має особливе значення для справи № 990/160/24. У ній оскаржується указ президента України від 1 квітня 2023 року № 191/2023 у частині введення в дію рішення РНБО України від 1 квітня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо Вячеслава Богуслаєва.

Захист вважає, що оскільки запровадження санкцій Європейським Союзом використовувалося для обґрунтування українських санкцій, висновки суду ЄС про недостатність доказів для їх подальшого збереження мають отримати належну оцінку під час розгляду цієї справи.

"Велика Палата Верховного суду повинна оцінити ці висновки у взаємозв’язку з підставами, що існували на дату ухвалення українського рішення", — зазначив Тесля.

Нагадаємо, раніше захист та спостерігачі закликали змінити запобіжний захід для колишнього керівника підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва через загрозу його життю.