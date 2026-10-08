Третье решение в пользу Богуслаева: суд ЕС признал незаконным очередное продление санкций

Совет ЕС должен оплатить все судебные издержки

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Общий суд Европейского Союза в третий раз отменил продление санкций в отношении бывшего руководителя предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Об этом сообщил его защитник, адвокат Степан Тесля.

Решением от 7 октября 2026 года по делу T‑807/25 суд отменил решение Совета ЕС 2025/1895 и имплементационный регламент 2025/1894 от 12 сентября 2025 года по части сохранения имени Богуслаева в санкционных списках.

Ранее соответствующие акты Совета ЕС суд отменил решениями от 4 июня 2025 года по делу T‑297/24 и от 3 сентября 2025 года по делу T‑604/24.

По сообщению защитника, особенность нового решения состоит в оценке действий Совета ЕС: суд установил достаточно серьезное нарушение нормы права ЕС, направленной на защиту прав частных лиц.

Как отмечается в сообщении, продление санкций от 12 сентября 2025 года опиралось на те же фактические обстоятельства, основания и доказательства, которые суд уже рассматривал в предыдущих делах и признал недостаточными.

Совет ЕС не предоставил доказательств того, что на момент очередного продления санкций Богуслаев продолжал поставлять военное оборудование в Российскую Федерацию, осуществлял операции с сепаратистами на Донбассе или сохранял возможность совершать такие действия, в частности через компанию "Мотор Сич".

Суд пришел к выводу, что Совет ЕС не доказал наличие оснований для отнесения Богуслаева к лицам, ответственным за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ее стабильности или безопасности или препятствуют деятельности международных организаций в Украине. Также не было доказано, что он принадлежит к лицам, поддерживающим или осуществляющим такие действия или политику.

Настоящий критерий определен подпунктом "а" пункта 1 статьи 2 решения 2014/145/СЗБП и подпунктом "а" пункта 1 статьи 3 Регламента № 269/2014. Совет ЕС ссылался на него для обоснования санкций, однако не предоставил достаточных доказательств соответствия Богуслаева этому критерию на дату принятия обжалуемых актов.

Суд также отметил, что аргументы Совета ЕС, по сути, повторяли доводы, которые уже были рассмотрены и отклонены. Следовательно, Совет не подтвердил наличие достаточной совокупности конкретных, точных и согласованных данных для сохранения Богуслаева в санкционных списках.

Кроме того, Совет ЕС обязали оплатить собственные судебные издержки и судебные издержки Богуслаева.

По мнению защитника, решение имеет существенное значение: суд третий раз признал недостаточными основания для сохранения санкций, а на этот раз дополнительно установил достаточно серьезное нарушение права ЕС со стороны Совета.

"Позиция защиты последовательна: ограничения прав человека должны основываться на доказательствах, которые можно проверить, а судебные решения — приводить к устранению установленных нарушений", — подчеркнул адвокат.

По оценке защиты, решение по делу T‑807/25 также имеет особое значение для дела №990/160/24. В нем обжалуется указ президента Украины от 1 апреля 2023 года № 191/2023 в части введения в действие решения СНБО Украины от 1 апреля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" в отношении Вячеслава Богуслаева.

Защита считает, что, поскольку введение санкций Европейским Союзом использовалось для обоснования украинских санкций, выводы суда ЕС о недостаточности доказательств для их дальнейшего сохранения должны получить надлежащую оценку при рассмотрении этого дела.

"Большая Палата Верховного суда должна оценить эти выводы во взаимосвязи с основаниями, которые существовали на дату принятия украинского решения", — отметил Тесля.

Напомним, ранее защита и наблюдатели призвали изменить меру пресечения для бывшего руководителя предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева из-за угрозы его жизни.