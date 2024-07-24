Вбивство чиновника Запорізької міськради: у поліції розповіли, де зараз підозрювані

Поліції відомо мінімум про двох учасників

У вбивстві 38-річного Директора департаменту правового забезпечення Максима Денщинка підозрюють двох членів ОЗГ Мелітопольські". Один із них уже затриманий та заарештований, другий — у розшуку.

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь | Запоріжжя | Україна | Новини" з посиланням на Головне управління Нацполіції у Запорізькій області. Сам ватажок ОЗГ "Мелітопольська" Артур Горобець "Туча" зараз перебуває під вартою — за однією з кримінальних справ йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Один із них затриманий і заарештований. Другий у розшуку і заочно він повідомлений про підозру. Але роботу на цьому не закінчено, – повідомив сьогодні на брифінгу начальник Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Артем Кісько.

Додамо, що Максим Денщик обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради, проте його тимчасово усунули від виконання обов’язків у зв’язку зі службовим розслідуванням. Його звинувачували у перевищенні службових повноважень.

Раніше ми писали, що правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного, винного у вбивстві чиновника Запорізької міськради. Він переховувався на території інших областей. Нині він за рішенням суду перебуває під вартою.