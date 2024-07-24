Убийство чиновника Запорожского горсовета: в полиции рассказали, где сейчас подозреваемые

Полиции известно минимум о двух участниках

В убийстве 38-летнего Директора департамента правового обеспечения Максима Денщинка подозревают двух членов ОПГ Мелитопольские". Один из них уже задержан и арестован, второй — в розыске.

Об этом сообщает "РІА-Мелітополь | Запоріжжя | Україна | Новини" со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Запорожской области. Сам главарь ОПГ "Мелитопольских" Артур Горобець "Туча" сейчас находится под стражей — по одному из уголовных дел ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Один из них задержан и арестован. Второй в розыске и заочно он уведомлен о подозрении. Но работа на этом не закончена, – сообщил сегодня на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Артем Кисько.

Добавим, что Максим Денщик занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского горсовета, однако он был временно отстранен от исполнения обязанностей в связи со служебным расследованием. Его обвиняли в превышении служебных полномочий.

Ранее мы писали, что правоохранители нашли и задержали подозреваемого в убийстве чиновника Запорожского горсовета. Он скрывался на территории других областей. В настоящее время он по решению суда находится под стражей.