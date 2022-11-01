Легендарный "Да Винчи" мог бы праздновать 30-летие: 5 важных фактов о Дмитрии Коцюбайле

Коцюбайло был первым добровольцем, прижизненно получившим звание героя Украины

Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" из Ивано-Франковской области в этом году мог бы отмечать свое 30-летие. Уже в 18 лет он стал на защиту Украины, пройдя путь от добровольца до легендарного командира отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор". Весной 2022 года штурмовая рота "Волки Да Винчи" была переформирована в 1-й отдельный штурмовой батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. За время службы он участвовал в самых горячих точках войны на востоке страны, был тяжело ранен, но возвращался в строй, и стал первым добровольцем, прижизненно получившим звание Героя Украины.

"Телеграф" собрал для вас самые интересные факты об украинском герое.

Ушел на войну в 18 лет

О том, что война началась раньше 24 февраля, "Да Винчи" знает на собственном опыте. Прикарпатец после участия в Революции Достоинства пошел защищать Украину на востоке, ему было всего 18 лет. Он присоединился к Правому сектору, с представителями которого познакомился на Майдане.

Его вместе с другими добровольцами направили в учебный центр "Десна", где начали готовить к войне. Но требовали совсем не то, что пригодится при встрече с врагом. Вспоминает: "Из нас жестоко делали солдат. На Майдан мы ходили, кто хотел. А тут пуговица расстегнута – и ты уже отжимаешься. Доходило до того, что мы даже песни пели, когда шли в казарму". Но он очень хотел попасть на войну, потому и остался.

Первым настоящим боем для "Да Винчи" стало сражение за Покровск. Затем воевали за Карловку, за Пески и Савур-Могилу. Одно из первых страшных впечатлений осталось от села Степановка, где осталась колонна сожженной врагами украинской техники… Чудом удалось не оказаться в окружении.

Стал самым молодым командиром

Сначала после отправления на фронт Дмитрия назначили старшим отделение, он руководил действиями 10 собратьев, многие из которых были старше его. Когда командир роты был назначен начальником штаба 5-го батальона, руководство ротой перешло к нему. Таким образом, Дмитрий в свой 21 год стал самым молодым командиром роты — 1-й штурмовой роты ГУК "Правый сектор".

Дмитрий Коцюбайло на фронте

В 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Ему в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком была перебита ключица, где медикам пришлось устанавливать скрепляющую пластину, поврежденные ребра.

Но расслабляться на больничной койке Дмитрий не стал, как врачи сократили манипуляции с его ранами, он покинул медицинское учреждение и, посетив родных на Закарпатье, вернулся в строй.

Первый доброволец, прижизненно получивший звание Героя Украины

Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, собственноручно получившим звезду Героя

1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Таким образом Коцюбайло стал первым добровольцем, прижизненно получившим звание Героя.

Рекорд Украины

Имя Дмитрия Коцюбайло навеки вписано не только в историю Украины, но и в Национальный реестр рекордов. Бойцы его роты собственноручно изготовили малый герб Украины из 122 гильз. Этот металлический трезубец попал в реестр рекордов как самый большой трезубец, сделанный из гильз противотанковых снарядов. Мемориал посвятили погибшим добровольцам.

Металлический трезубец из гильз стал крупнейшим в Украине.

Является потомком военного УПА

Дмитрий родом из села Заднестрянское Ивано-Франковской области, а его прадед воевал в составе Украинской Повстанческой Армии. Дмитрию об этом рассказывала бабушка. Тогда это было какой-то романтикой, приключениями и даже рыл окопы. Мальчишкой под впечатлением теленовостей о войне в далеком Ираке (2002 года) рыл "крыивку" — в мирной Украине тогда никакой войны не предполагалось. Пригодились детские навыки гораздо позже, когда стало нужно создавать надежные укрытия для бойцов подразделения на донецкой земле.

Как погиб Дмитрий Коцюбайло

Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 под Бахмутом. Его жизнь оборвала враждебная артиллерия. В ноябре 2024 года ему открыли монумент на Аскольдовой могиле в Киеве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит могила легендарного "Да Винчи". На памятнике Дмитрий изображен с автоматом в руках, за ним — три волка, символ собратьев из батальона "Волки Да Винчи". В июне 2024 года на могилах Дмитрия Коцюбайло, Павла Петриченко и Андрея Пильщикова произошел погром: повредили таблички, лампадки и цветы. Благодаря видео с камер полиция установила виновницу, которую задержали и отправили в психбольницу на 60 суток.