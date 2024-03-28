Отопительный сезон в Украине заканчивается: когда отключат тепло в разных городах
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Досрочно закончили сезон Харьков и Херсон
Отопительный сезон 2023-2024 в Украине уже заканчивается. Это связано не только с российскими атаками на энергосистему, но и повышением среднесуточного показателя температуры воздуха.
"Телеграф" подготовил информацию о завершении отопительного сезона в городах Украины. Первым, досрочно, его закончил Харьков — 26 марта.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его словам, россияне фактически уничтожили главные энергетические объекты. Досрочное завершение отопительного сезона позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду.
В Киеве, как сообщил городской голова Виталий Кличко, отопительный сезон планируют закончить 28 марта.
В Житомире, как рассказал начальник управления коммунального хозяйства городского совета Александр Марцун, отопительный сезон продлится до 30 марта. По его словам, отопление в дома еще будут подавать ночью до указанной даты.
В Херсонской городской территориальной общине отопительный сезон завершился 25 марта.
" Это были настоящие испытания, но мы достойно их прошли ", — подчеркнул начальник городской военной администрации Роман Мрочко.
В Днепре, как сообщает городской совет, отопительный сезон планируют завершить 28 марта. Однако медицинские учреждения, в том числе родильные дома и интернатные учреждения, еще будут отапливаться.
В Николаеве заканчивается отопительный сезон 28 марта. Об этом говорится в проекте решения Николаевского городского совета.
В Черновцах отопление будет завершено в пятницу 29 марта. Об этом сообщил мэр города Роман Кличук.
В Черкассах, согласно решению исполнительного комитета, отопительный сезон заканчивается 1 апреля.
Во Львове 28 марта должен приостановиться отопительный сезон. Об этом сообщил директор Львовтеплоэнерго Орест Тимчишин. При этом школы, садики и больницы смогут и дальше получать теплоснабжение.
Отключение отопления в Ужгороде планируется с 1 апреля. Это решение было принято 27 марта на заседании членов исполкома Ужгородского городского совета.
В Запорожье завершение отопительного сезона запланировано на 29 марта. Об этом рассказал секретарь совета ГВА Анатолий Куртев.
В Ровенской области досрочно завершается отопительный сезон в отдельных общинах. Так, 30 и 31 марта состоится отключение отопления в Дубровицкой и Клесовской общинах.
Во время брифинга заместитель городского головы Михаил Смушак сообщил, что отключение отопления в Ивано-Франковске планируется на 1 апреля.
В Виннице отопительный сезон завершится 27 марта, это было решено на заседании исполкома городского совета.
В Тернополе отключение тепла намечено на 29 марта. Оно должно начаться ровно в полночь.
Завершение отопительного сезона в Луцке пройдет 28 марта. Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.
В Полтавской области отключение будет происходить отдельно в каждой общине. А именно:
- 27 марта – Грешные Плавные;
- 28 марта – Кременчуг;
- 1 апреля – Лубны, Миргород, Гадяч и Полтава.
В Одессе отключение отопления пройдет 7 апреля. На это решение повлияла не только среднесуточная температура, но и сложная ситуация внутри энергосистемы.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии. Известно, когда это произойдет.