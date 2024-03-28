Опалювальний сезон в Україні завершується: коли відключать тепло у різних містах

Достроково завершили сезон Харків та Херсон

Опалювальний сезон 2023-2024 в Україні вже завершується. Це пов'язано не тільки з російськими атаками на енергосистему, а й з підвищенням середньодобового показника температури повітря.

"Телеграф" підготував інформацію про завершення опалювального сезону у містах України. Найпершим, достроково, його завершив Харків — 26 березня.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, росіяни фактично знищили основні енергетичні об'єкти. Дострокове ж завершення опалювального сезону дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду.

У Києві, як повідомив міський голова Віталій Кличко, опалювальний сезон планують завершувати 28 березня.

У Житомирі, як розповів начальник управління комунального господарства міської ради Олександр Марцун, опалювальний сезон продовжиться до 30 березня. За його словами, опалення до будинків ще подаватимуть вночі до визначеної дати.

У Херсонській міській територіальній громаді опалювальний сезон завершився 25 березня.

"Це були справжні випробування, але ми гідно їх пройшли", — наголосив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

У Дніпрі, як повідомляє міська рада, опалювальний сезон планують закінчити 28 березня. Проте, медичні заклади, зокрема й пологові будинки та інтернатні установи ще опалюватимуться.

У Миколаєві завершується опалювальний сезон 28 березня. Про це йдеться у проєкті рішення Миколаївської міської ради.

У Чернівцях опалення завершать у п’ятницю 29 березня. Про це повідомив мер міста Роман Клічук.

У Черкасах, згідно з рішенням виконавчого комітету, опалювальний сезон завершується з 1 квітня.

У Львові 28 березня має призупинитись опалювальний сезон. Про це повідомив директор Львівтеплоенерго Орест Тимчишин. При цьому, школи, садочки та лікарні, зможуть і далі отримувати теплопостачання.

Відключення опалення в Ужгороді планується з 1 квітня. Це рішення було ухвалено 27 березня під час засідання членів виконкому Ужгородської міської ради.

У Запоріжжі завершення опалювального сезону заплановане на 29 березня. Про це розповів секретар ради МВА Анатолій Куртєв.

На Рівненщині достроково завершується опалювальний сезон в окремих громадах. Так, 30 та 31 березня відбудеться відключення опалення у Дубровицькій та Клесівській громадах.

Під час брифінгу заступник міського голови Михайло Смушак повідомив, що відключення опалення в Івано-Франківську планується на 1 квітня.

У Вінниці опалювальний сезон завершиться 27 березня, це вирішили на засіданні виконкому міської ради.

У Тернополі відключення тепла заплановане на 29 березня. Воно має розпочатися рівно опівночі.

Завершення опалювального сезону у Луцьку відбуватиметься 28 березня. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

На Полтавщині відключення відбуватиметься окремо у кожній громаді. А саме:

27 березня – Грішні Плавні;

28 березня – Кременчук;

1 квітня – Лубни, Миргород, Гадяч та Полтава.

В Одесі відключення опалення відбудеться 7 квітня. На це рішення вплинула не тільки середньодобова температура, а і складна ситуація всередині енергосистеми.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії. Відомо, коли це станеться.