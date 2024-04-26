Страна сохраняет свой нейтральный статус

Комитет швейцарского парламента вечером в четверг, 25 апреля, проголосовал за выделение помощи Украине в размере 5 миллиардов швейцарских франков (5,5 миллиарда долларов). Она будет предоставлена в рамках более широкого пакета, направленного на улучшение обороноспособности нейтральной Швейцарии.

Комитет по безопасности верхней палаты парламента одобрил пакет, чтобы предоставить 10,1 миллиарда швейцарских франков дополнительных средств для армии вместе с суммой для Украины, пишет Reuters. В своем заявлении парламент отметил, что многомиллиардный пакет был задуман как чрезвычайный вклад в безопасность Швейцарии и "мир в Европе" из-за войны, которую Россия ведет против Украины.

Украинская часть пакета предусматривает поддержку реконструкции и ремонта ежедневной инфраструктуры, необходимой для жизни и выживания в Украине, сообщили в парламенте. Комитет проголосовал за план менее чем за два месяца до того, как Швейцария должна принять международную конференцию высокого уровня, призванную помочь установить мир в Украине.

Также отмечается, что этот план был принят 8 голосами против 5. Правые партии Швейцарии выступают против оказания помощи. На Швейцарию давят западные союзники, чтобы она помогла Украине, хотя правые националисты в парламенте требуют от страны серьезного нейтралитета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глобальный саммит мира по украинской "формуле" состоится в Швейцарии 16-17 июня 2024 года. На него будут приглашены лидеры 80-100 стран, подавляющее большинство из которых являются представителями Глобального Юга. Владимир Зеленский говорит, что россияне намерены сделать все, чтобы сорвать саммит мира и уже даже планируют, как это сделать.

В Кремле назвали бессмысленным саммит мира. Якобы без России эти "переговоры бесполезны".