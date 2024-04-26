У Швейцарії схвалили багатомільярдний пакет допомоги Україні: на що підуть кошти

Країна зберігає свій нейтральний статус

Комітет швейцарського парламенту ввечері в четвер, 25 квітня, проголосував за виділення допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів швейцарських франків (5,5 мільярда доларів). Її буде надано в рамках більш широкого пакета, спрямованого на покращення обороноздатності нейтральної Швейцарії.

Комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, щоб надати 10,1 мільярда швейцарських франків додаткових коштів для армії разом із сумою для України, пише Reuters. У своїй заяві парламент зазначив, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та "мир у Європі" через війну, яку Росія веде проти України.

Українська частина пакета передбачає підтримку реконструкції та ремонту повсякденної інфраструктури, необхідної для життя та виживання в Україні, повідомили у парламенті. Комітет проголосував за план менш ніж за два місяці до того, як Швейцарія має прийняти міжнародну конференцію високого рівня, яка має на меті допомогти встановити мир в Україні.

Також зазначається, що цей план був прийнятий 8 голосами проти 5. Праві партії Швейцарії виступають проти надання допомоги. На Швейцарію тиснуть західні союзники, щоб вона допомогла Україні, хоча праві націоналісти в парламенті вимагають від країни суворого нейтралітету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що глобальний саміт миру по українській "формулі" відбудеться у Швейцарії 16-17 червня 2024 року. На нього запросять лідерів 80-100 країн, переважна більшість з яких є представниками Глобального Півдня. Володимир Зеленський каже, що росіяни мають намір зробити все, щоб зірвати саміт миру і вже навіть мають план, як це зробити.

У Кремлі назвали безглуздим саміт миру. Нібито без Росії ці "переговори марні".