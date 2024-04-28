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Есть важный фактор: глава МИД Польши рассказал, применит ли Путин ядерное оружие в Украине

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Ядерное оружие
Ядерное оружие. Фото Колаж "Телеграфа"

Российский диктатор не может единолично принять такое решение

Нет никаких доказательств того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине. Существует "сильный сдерживающий фактор" РФ от таких действий.

Об этом в интервью Bild заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не может единолично принимать решение о ядерном ударе.

"Это не то оружие, которое он может применить, нажав кнопку. Существует обычная цепочка командования от Министерства обороны и Генерального штаба для ее использования. Следовательно, он должен убедить своих генералов выполнить этот приказ. Эти генералы знают, что исполнение такого приказа означает стать военным преступником. В этот момент у них будет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", – сказал Сикорский.

Он напомнил, что США пообещали ответить России на использование ядерного оружия. По его словам, США очень решительно заявили России, что используют свое конвенционное оружие "для уничтожения какой-либо российской цели на оккупированных территориях Украины".

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда выразил готовность страны разместить на территории страны ядерное оружие. Это давняя тема польско-американских переговоров и, по его словам, это обезопасит восточный фланг НАТО. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал своего президента.

В то же время в НАТО заявили, что пока у Альянса нет планов по размещению ядерного оружия в Польше. Глава НАТО подчеркнул, что блок не стремится к конфликту с Россией.

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#Россия #Война #Ядерное оружие