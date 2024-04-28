Є важливий фактор: голова МЗС Польщі розповів, чи застосує Путін ядерну зброю в Україні

Російський диктатор не може одноосібно ухвалити таке рішення

Немає жодних доказів того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні. Існує "сильний фактор стримування" РФ від таких дій.

Про в інтерв’ю Bild заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, російський диктатор Володимир Путін не може одноосібно ухвалювати рішення про ядерний удар.

"Це не та зброя, яку він може застосувати, натиснувши кнопку. Існує звичайний ланцюжок командування від Міністерства оборони і Генерального штабу для її використання. Отже, він повинен переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знають, що виконання такого наказу означає стати воєнним злочинцем. У цей момент у них буде вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна", – сказав Сікорський.

Він нагадав, що США пообіцяли відповісти Росії на використання ядерної зброї. За його словами, США дуже рішуче заявили Росії, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України".

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда висловив готовність країни розмістити на території країни ядерну зброю. Це давно є темою польсько-американських переговорів і, за його словами, убезпечить східний фланг НАТО. Однак прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не підтримав свого президента.

Водночас у НАТО заявили, що поки Альянс не має планів щодо розміщення ядерної зброї в Польщі. Глава НАТО наголосив, що блок не прагне конфлікту з Росією.