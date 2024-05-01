Это не люди с повестками: в ТЦК объяснили, почему выросли очереди

Не стоит забывать, что продолжается увольнение военнослужащих срочной службы

На протяжении нескольких дней подряд возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выросли очереди из мужчин, желающих обновить свои военно-учетные данные. Это не добровольцы или те, кто получил повестку, а преимущественно люди, которые имеют отсрочку от мобилизации или бронирования.

Об этом сказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, майор Роман Истомин в эфире "Радио Свобода". По его словам, большая часть тех, кто сейчас стоит в очередях – это все-таки военнообязанные.

Истомин говорит, что или у них есть основания для отсрочки. Или основания для бронирования.

"Очереди действительно немного увеличились, но (они состоят) не из прибывших добровольно или хотя бы по повесткам военнообязанных, а из военнообязанных, которых присылают предприятия для бронирования", — добавляет он.

Майор добавил, что не стоит забывать, что идет увольнение военнослужащих срочной службы. И определенная их часть, которая приходит, чтобы стать на военный учет, тоже в этих очередях есть.

Следует отметить, что в среду, 1 мая, в Киеве в Дарницком районном ТЦК и СП стоят большие очереди. Десятки людей ожидают улицы возле здания. Очереди также образовались и в Соломенском ТЦК и СП.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 11 апреля 2024 года, приняла во втором чтении новый законопроект о мобилизации №10449. 283 народных депутата проголосовали "За". Закон вступит в силу с 18 мая.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки.