Это святотатство: в ПЦУ объяснили какие пасхальные товары ни в коем случае нельзя покупать в супермаркетах

Если верующий приобрел подобные вещи, то после их использования выбрасывать такую продукцию просто на свалку не надо

Православным верующим лучше воздерживаться от покупки в супермаркетах пасхальной продукции с изображением храмов, Спасителя и другой церковной атрибутики.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).

По словам митрополита ПЦУ, подобная продукция – чистый маркетинг, совершенно не отвечающий церковности.

"Буквы "ХВ" под хвостиком у зайчика, эти бутылки, на которых изображают церковную атрибутику, наклейки на пасхальные яйца... Категорически я против такой практики. Пасхальное яйцо должно быть – или дома сварили яйцо и пофрабовали в луковице, как это делали наши предки (или хотя бы приобрести краску в магазине), или писанка. А писанки – это целая культура. А наклеивать изображения Спасителя, чтобы потом выбрасывать в помойку, я считаю грехом и святотатством. Этого не стоит делать. С церковной атрибутикой нужно обращаться как со святыней. Использование подобных вещей с церковными изображениями в маркетинговых целях – это святотатство", — отметил священник ПЦУ.

Впрочем, если верующий все же приобрел подобные вещи, то после их использования выбрасывать такую продукцию просто на свалку не надо.

"Я понимаю очень хорошо таких людей: пришел в маркет, что-то надо к Пасхе, где-то увидел, ага, это что-то церковное, какой-то крестик, какие-то купола, то надо брать. Но в таких случаях необходимо, конечно, сжигать продукцию с церковными изображениями. То же самое происходит с теми вещами, которые используют при храмовом богослужении. Записки, просфоры, другие вещи мы обязательно сжигаем и этот пепел высыпаем либо в реку, либо прикапываем в месте, к которому нет всеобщего доступа и где нельзя эту святыню осквернить", — резюмировал митрополит Александр.

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