"Что мы собираемся делать...": Макрон объявит Зеленскому о важном решении

Встреча лидеров пройдет в начале лета

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится со своим коллегой Владимиром Зеленским на встрече в Нормандии, которая состоится 6 июня, где будет чествование 80-й годовщины высадки союзников. Он собирается объявить главе Украины о "неких планах".

Такое заявление французский лидер сделал на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом 28 мая в рамках поездки в Германию. Об этом пишет AFP.

В ходе общения с журналистами Макрон анонсировал визит Владимира Зеленского во Францию на следующей неделе.

"У меня будет возможность, когда президент Зеленский на следующей неделе поедет во Францию на мероприятия по случаю Дня высадки союзников в Нормандии, принять его и тогда очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся сделать", — сказал Макрон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом Эмманюель Макрон заявил, что поддерживает идею дать Украине разрешение бить западным оружием по территории России. По его словам, это не будет расцениваться как эскалация, а станет лишь ответом на новую тактику россиян.