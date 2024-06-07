Байден вибачився перед Зеленським: чому і що трапилось

США продовжує підтримувати Україну в довгостроковій перспективі

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції голова США Джо Байден вибачився за багатомісячну затримку у постачанні військової допомоги. Їх зустріч відбулась у Парижі 7 червня.

Про це повідомляє The Associated Press. Байден сказав Зеленському, що він перепрошує перед українським народом за той період, коли військова допомога від Штатів не надходила.

"Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде прийнято з погляду фінансування, тому що ми мали проблеми з ухваленням законопроєкту, який ми повинні були прийняти, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це", – сказав президент США.

За його словами, американський народ та держава підтримують Україну в довгостроковій перспективі.

"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий – і ми не збираємося вас залишати", — додав Байден.

Нагадаємо, що голова США оголосив про надання нового пакету допомоги Україні. До нього входитиме озброєння на загальну суму 225 млн доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Еммануель Макрон зробив цікаву пропозицію Байдену щодо України. Але він відмовився.