Правительство поддержало важный проект для мужчин за рубежом: подробности

Это касается мужчин, проживающих за пределами государства определенное время

Кабинет министров в воскресенье, 9 июня, упростил военный учет для украинцев за границей, поддержав проект постановления №560. Его разработало Министерство обороны, чтобы урегулировать постановку на учет призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами Украины.

Эти нововведения касаются мужчин, проживающих за пределами государства более трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Нововведения, в частности, касаются возможности постановки на военный учет через заграничные дипломатические учреждения Украины для лиц, которые находятся не в Украине более трех месяцев. Отныне призывники, военнообязанные и резервисты смогут становиться на учет без личного присутствия в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки", ― говорится в сообщении.

Правительство также поддержало идею упрощения процедуры. Украинцы за границей могут теперь не подавать заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы. Это касается тех граждан, которые имеют отсрочку от призыва по уходу за близким человеком с инвалидностью.

Проект также изменяет порядок предоставления информации об административных нарушениях, совершенных призывниками, военнообязанными и резервистами. Теперь ТЦК и СП будут отправлять данные полиции в электронном виде.

Отметим, что украинцы могут обновить свои данные через приложение "Резерв+". Но сервис не является альтернативой военному билету. Также можно лично посетить ТЦК или ЦНАП для обновления данных.

Ранее "Телеграф" сообщал о 10 новых правилах мобилизации в Украине. Эти нововведения нужно знать каждому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет.