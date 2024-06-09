Уряд підтримав важливий проєкт для чоловіків за кордоном: подробиці

Це стосується чоловіків, які проживають за межами держави певний час

Кабінет міністрів у неділю, 9 червня, спростив військовий облік для українців закордоном, підтримавши проєкт постанови №560. Його розробило Міністерство оборони, щоб врегулювати постановку на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які знаходяться за межами України.

Ці нововведення стосуються чоловіків, які проживають поза межами держави більш як три місяці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Нововведення, зокрема, стосуються можливості постановки на військовий облік через закордонні дипломатичні установи України для осіб, які перебувають не в Україні понад три місяці. Відтепер призовники, військовозобов’язані та резервісти зможуть ставати на облік без особистої присутності у районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки", ― йдеться у повідомленні.

Уряд також підтримав ідею спрощення процедури. Українці за кордоном можуть тепер не подавати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю II групи. Це стосується тих громадян, які мають відстрочку від призову через догляд за близькою людиною з інвалідністю.

Проєкт також змінює порядок надання інформації про адміністративні порушення, вчинені призовниками, військовозобов’язаними та резервістами. Тепер ТЦК та СП будуть відправляти дані поліції в електронному вигляді.

Зазначимо, що українці можуть оновити свої дані через застосунок "Резерв +". Проте сервіс не є альтернативою військового квитка. Також можна особисто відвідати ТЦК або ЦНАП, щоб оновити дані.

Раніше "Телеграф" повідомляв про 10 нових правил мобілізації в Україні. Ці нововведення потрібно знати кожному чоловіку у віці від 18 до 60 років.