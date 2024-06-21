Сухая погода продержится недолго: когда столице снова готовятся к дождям и облачности

Осадки будут идти целый выходной

Хотя в ближайшие дни в Киеве будет держаться солнце и тепло, но уже в воскресенье настроение может испортить суточный дождь. Синоптики также прогнозируют 23 июня свежие ветры.

В эти дни дневные показатели не превысят +28 градусов, а ночные — +14 °C. Об этом сообщили в Meteofor.

В пятницу, 21 июня, ожидается переменная облачность, но во второй половине суток. Днем показатели термометров достигнут +25 градусов, а ночью было холоднее — +14 градусов. В течение дня сила ветров будет колебаться от легких 2 м/с до умеренных 7 м/с.

В первый выходной, 22 июня, в городе будет держаться преимущественно солнечная погода. Днем температура составит +28 °C, а ночью она опустится до +16 °C. Максимальная мощность ветров предполагается днем и вечером – слабые 5 м/с.

Уже в воскресенье, 23 июня, прогнозируются суточные дожди, максимальная сила которых будет держаться днем. В дневное время воздух прогреется до +25 градусов, а ночью остынет до +20 градусов. В этот день самые мощные ветры будут бурлить днем — свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине на конец июня.