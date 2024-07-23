Упомянул Майкла Джексона: оговорка Порошенко вызвала смех в соцсетях (видео)

Некоторые пользователи сравнили экс-президента Украины с Джо Байденом

Во вторник, 23 июля, в Верховной Раде блокировали трибуну из-за законопроекта о запрете УПЦ МП в Украине, на котором настаивают многие депутаты, в том числе и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко. Во время своего выступления он перепутал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона с королем поп-музыки Майклом Джексоном.

Политик заявил, что якобы Джексон назвал РПЦ ударом в сердце Украины. Такая интересная речь не осталась без внимания. "Телеграф" собрал реакции соцсетей.

Порошенко перепутал Джонсона и Джексона

Нардеп во время выступления сказал, что сейчас разгоняются нарративы о невозможности запрета УПЦ МП в Украине. Вроде бы американцы этого не поддержат. Объясняя этот тезис, Порошенко оговорился, перепутав спикера Палаты представителей США Майка Джонсона с популярным поп-исполнителем Майклом Джексоном.

"Посмотрите, пожалуйста, выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ ― это удар в сердце Украины", ― сказал Порошенко.

Недавно спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выступил с речью о религиозном вопросе. Он сказал, что "Россия нацелена на христиан в Украине".

Реакции соцсетей

Пользователей развеселила оговорка нардепа. В соцсетях оставили много комментариев. Кто-то упражнялся в юморе, а некоторые пользователи отметили, что Порошенко сам ходил в московскую церковь. Были и такие, которые не видят причин для смеха, потому что оговориться может каждый. В частности, писали следующее:

"Синдром Байдена";

"Так, что-то "седовласый" лишнего хлынул";

"Этому больше не наливать";

"Оговорился, с кем не бывает";

"Ну и что? Нашли, к чему придраться";

"Главный кондитер Европы не той пудрой торты посыпал".

Отметим, что монобольшинство не хочет голосовать за запрет УПЦ МП в Украине. Среди "слуг народа" есть приверженцы московской церкви. Следующее планерное заседание Рады состоится в августе.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале из-за того, что Порошенко не выпустили за границу. Он должен был встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.