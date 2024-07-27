Порадовали украинцев: как будут выключать свет в Украине 28 июля

На выходных ограничений меньше

В Украине ежесуточно отключают свет из-за значительного дефицита в энергосистеме. Однако в воскресенье, 28 июля, ограничений будет гораздо меньше.

Об этом сообщило "Укрэнерго". Отмечается, что в течение суток будет применяться одна очередь отключений в вечернее время.

"Завтра, 28 июля, с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений", — написали энергетики.

Повременные графики ограничения света касаются как бытовых, так и промышленных потребителей.

Напомним, что с 22 июля в Украине неожиданно смягчились графики отключений света. Этому способствовал не только спад жары, но и поступление излишков электроэнергии из энергосистемы Польши. Однако в "Укрэнерго" уже рассказали, что ожидает украинцев зимой и нужно ли готовиться к длительным отключениям. В настоящее время энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

Отметим, что графики отключений действуют ночью из-за того, что дефицит в энергосистеме фиксируется круглосуточно. В темное время года не работают СЭС. Об этом рассказали в ДТЭК.

Также энергетики объяснили, почему в один день выключают свет и несколько очередей сразу, а в другой нет. По словам ДТЭК, сейчас дефицит энергии в системе есть и ежедневно ситуация меняется, она не стабильна.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт объяснила, действительно ли Украина продает свет за границу.