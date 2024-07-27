Порадували українців: як будуть вимикати світло в Україні 28 липня

На вихідних обмежень менше

В Україні щодоби відключають світло через значний дефіцит в енергосистемі. Проте у неділю, 28 липня, обмежень буде значно менше.

Про це повідомило "Укренерго". Зазначається, що протягом доби буде застосовуватись одна черга відключень у вечірній час.

"Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. В інші години — без обмежень", — написали енергетики.

Погодинні графіки обмеження світла стосуються як побутових, так і промислових споживачів.

Нагадаємо, що з 22 липня в Україні неочікувано пом'якшились графіки відключень світла. Цьому посприяв не тільки спад спеки, а й надходженню надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі. Проте в "Укренерго" вже розповіли, що очікує українців взимку та чи треба готуватись до тривалих відключень. Наразі енергетики працюють без вихідних, аби підготуватись до опалювального сезону.

Зазначимо, що графіки відключень діють уночі через те, що дефіцит в енергосистемі фіксується цілодобово. У темну пору року не працюють СЕС. Про це розповіли у ДТЕК.

Також енергетики пояснили, чому в один день вимикають світло і кілька черг одразу, а в інший — ні. За словами ДТЕК, наразі дефіцит енергії у системі є і щодня ситуація змінюється, вона не стабільна.

Раніше "Телеграф" писав, що експертка пояснила, чи справді Україна продає світло за кордон.