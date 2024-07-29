Украину зальет дождями, но не везде: какой погоды ждать украинцам в последние дни июля

Украину может затянуть тучами

В Украине в последнее время жара понемногу идет на спад. И эта тенденция, судя по всему, сохранится до конца июля.

Об этом рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич специально для материала "Телеграфа" "В Украину возвращается африканская жара: когда и где будет 38 градусов".

Согласно его прогнозу, по мере продвижения циклона к Украине погодные условия в нашей стране также изменятся в последние дни июля – усилится северо-западный ветер с порывами местами до 15–20 м/с и похолодает.

"На фоне снижения температуры также станет заметно больше облачности. В северных и северо-восточных регионах пройдут небольшие дожди", — рассказал синоптик.

Итак, 30–31 июля в северо-восточных и местами центральных областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17°С, днём +21…+26°С. В юго-восточной части ночью +17…+22°С, днём +26…+31°С.

Напомним, климатолог Светлана Бойченко рассказала "Телеграфу" из-за чего в Украине установилась такая жара, что будет с урожаем и как на погоду влияет война. Она также дала прогноз на предстоящую зиму.