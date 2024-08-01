Типичная галичанка: кем были родители Фарион

До трех лет ее воспитывала бабушка

Убийство известного языковеда Ирины Фарион вызвало большой резонанс среди украинцев. Однако не все знают, какое она имеет происхождение и кто были ее родителями.

"Телеграф" собрал для вас основные факты о семье Фарион. Она родилась во Львове 29 апреля 1964 года. Ее родителями были выходцами из Львовской области.

Отцом филолога был Дмитрий Иванович Фарион. Он родился 4 ноября 1922 года в селе Соколя Мостиского уезда. Теперь этот населенный пункт находится на территории современной Львовской области.

Он работал сантехником на Львовском заводе газовой аппаратуры. Умер отец языковеда в 2004 году.

Ее матерью была Ярослава Степановна Фарион (до брака Слепец). Она родилась 27 февраля 1927 года в селе Бусовисько на территории современной Львовщины.

Мать Фарион работала учителем в селе Линина Старосамборского района Львовской области, а затем более 40 лет — заведующим читальным залом и отделом комплектования во Львовской областной юношеской библиотеке. Умерла Ярослава Фарион 5 июня 2019 года.

Стоит отметить, что детство Ирины прошло в частном доме во Львове. Она не ходила в детсад, поскольку ее мама работала в библиотеке по переменному графику — в первую и вторую смены. До трехлетнего возраста она оставалась с бабушкой по маминой линии. Когда не стало бабушки, за ней смотрел дедушка. Также известно, что ее семья тесно общалась с крестной матерью Марией.

Напомним, Ирину Фарион убили выстрелом в голову возле собственного дома. Около четырех часов врачи боролись за ее жизнь. По подозрению в убийстве задержан 18-летний житель Днепра. Его отправили под арест без залога.

Убийство Фарион вызвало резонанс в обществе, поэтому МВД провело брифинг. На нем рассказали, как выслеживали подозреваемого. Генерал СБУ раскритиковал брифинг и отметил, что из-за этого объективного расследования уже не будет.

"Телеграф" ранее писал, какую музыку любила Ирина Фарион. Чаще она слушала песни одной отечественной группы.