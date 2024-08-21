Свет 21 августа в Украине будут снова отключать по графикам: одна из областей обесточена из-за непогоды

С 16:00 до 24:00 будут применяться меры по ограничению потребления

В Украине растет потребление электроэнергии из-за жары, которая вновь вернулась на этой неделе. 21 августа уровень потребления на 1,1% выше, чем в предыдущие сутки. В связи с этим в областях вновь начали вводить стабилизационные графики отключения света.

Из-за роста объема дефицита мощности в энергосистеме сегодня с 16:00 до 24:00 будут применяться меры по ограничению потребления для всех категорий потребителей. Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрэнерго".

"Графики применения ограничений в каждом регионе устанавливают операторы системы распределения – облэнерго. С ними можно ознакомиться на официальных сайтах облэнерго и их страницах в соцсетях", — говорится в сообщении.

Кроме этого, без электроэнергии сегодня осталась Тернопольская область, но по причине непогоды. Ненастье обесточило 24 населенных пункта.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 520 населенных пунктов. В частности, по причине боевых действий обесточены некоторые адреса в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Черниговской и Житомирской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрэнерго" объяснили, по каким причинам в областях снова начали вводить графики отключения света.