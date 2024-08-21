Світло 21 серпня в Україні знову відключатимуть за графіками: одна з областей знеструмлена через негоду

З 16:00 до 24:00 вживатимуться заходи щодо обмеження споживання

В Україні зростає споживання електроенергії через спеку, яка знову повернулася цього тижня. 21 серпня рівень споживання на 1,1% вищий, ніж попередньої доби. У зв’язку з цим в областях знову почали вводити стабілізаційні графіки відключення світла.

Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі сьогодні з 16:00 до 24:00 вживатимуться заходи щодо обмеження споживання для всіх категорій споживачів. Про це повідомили у Telegram-каналі "Укренерго".

"Графіки застосування обмежень у кожному регіоні встановлюють оператори системи розподілу – обленерго. З ними можна ознайомитись на офіційних сайтах обленерго та їхніх сторінках у соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, без електроенергії сьогодні залишилася Тернопільська область, але через негоду. Негода знеструмила 24 населені пункти.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлено 520 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії знеструмлено деякі адреси у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлено споживачів у Дніпропетровській, Чернігівській та Житомирській областях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укренерго" пояснили, з яких причин в областях знову почали запроваджувати графіки відключення світла.