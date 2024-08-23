Выехать в Польшу станет труднее: в ГПСУ объяснили, какая причина

В пресс-службе рассказали, сколько это будет продолжаться

В понедельник, 26 августа, на пункте пропуска "Шегини" начнется ремонт двух полос движения, из-за чего возможно замедление движения на выезд из Украины. Он продлится полтора месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Там отметили, что ремонтные работы на ЧП "Шегини" начнут в 9:00.

"Внимание! Возможно замедление движения на украинско-польской границе. Речь идет о полосах для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины", — говорится в сообщении.

Ремонт продлится полтора месяца. Украинцев просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме пресловутой Тисы на Закарпатье, карта незаконной миграции не так давно пополнилась новым маршрутом.

Некоторые украинцы выбирают опасный путь в Польшу через Волынь и Беларусь. Этот маршрут предусматривает нелегальное пересечение сразу двух границ: сначала украинско-белорусского на волынском участке, а затем белорусско-польского.