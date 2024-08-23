Виїхати до Польщі стане важче: у ДПСУ пояснили, яка причина

У пресслужбі розповіли, скільки це триватиме

У понеділок, 26 серпня, на пункті пропуску "Шегині" розпочнеться ремонт двох смуг руху, через що можливе сповільнення руху на виїзд з України. Він триватиме півтора місяця.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. Там зазначили, що ремонтні роботи на ПП "Шегині" розпочнуть о 9:00.

"Увага! Можливе сповільнення руху на українсько-польському кордоні. Йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України", — йдеться у повідомленні.

Ремонт триватиме півтора місяця. Українців просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей.

Раніше "Телеграф" писав, що окрім горезвісної Тиси на Закарпатті, карта незаконної міграції не так давно поповнилася новим маршрутом. Деякі українці обирають небезпечний шлях до Польщі через Волинь і Білорусь. Цей маршрут передбачає нелегальний перетин одразу двох кордонів: спочатку українсько-білоруського на волинській ділянці, а потім білорусько-польського.