Получили повестку на отправку? Адвокат рассказал, можно ли вас забронировать

У военнообязанного должны быть заранее обновлены все данные

Военнообязанного мужчину, который прошел ВЛК и получил мобилизационное распоряжение или так называемую "боевую повестку", можно забронировать. Для этого необходимо, чтобы было выполнено несколько обязательных условий. Кроме того, повестка на отправку должна быть отсрочена. Условно говоря, если в нем указано, что отправка на обучение за несколько дней или неделю — у вас есть возможность получить бронирование.

Об этом рассказал адвокат Денис Голобородько. Главное условие – своевременно обновленные учетные данные.

"Если вы пришли в ТЦК, прошли ВЛК, но так случилось, что вас не сразу мобилизовали, а дали повестку на отправку, скажем на завтра или через неделю. В таком случае работодатель может быстро вас забронировать, но только если есть все необходимые сведения в реестре "Оберег" и они, соответственно, у вас отображаются в Резерве", — сказал адвокат.

То есть если у военнообязанного человека до этого были обновлены все данные, есть QR-код, есть сведения о том, что он стоит на учете в соответствующем ТЦК — такого человека действительно можно забронировать, утверждает адвокат.

"Но если вы пришли в ТЦК в связи с тем, что вам пишется: "Обратитесь в ТЦК для обновления своих военно-учетных данных", то ваши данные за эти два-три дня, или даже через неделю, они не успеют отобразиться в реестре и соответственно ваш работодатель не сможет вас забронировать", — пояснил адвокат.

"Скажу откровенно, некоторые ТЦК намеренно не вносят туда сведения по тем людям, кто получил боевую повестку, чтобы они не успели забронироваться", — рассказал адвокат.

Но если так получилось, что все данные были обновлены вовремя и работодателю удалось забронировать военнообязанного, необходимо отправить письмо в ТЦК (где вам выдали боевую повестку) с прикрепленной копией документа о бронировании и требованием отменить мобилизационное распоряжение на отправку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, могут ли переселенцы получить отсрочку от мобилизации. Для этого есть определенные условия.