Бывший регионал уклонялся от налогов и получил подозрение: о ком речь (фото)

Досудебное расследование по делу продолжается

Госбюро расследований заочно сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов бывшему народному депутату нескольких созывов, экс-главе Киевской городской государственной администрации. Санкция статьи предусматривает наказание – до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Информацию об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе ГБР. Отмечается, что течение 2011 – 2018 годов подозреваемый получил доход за границей на общую сумму более 387 млн ​​грн. Было установлено, что депутат не выплатил из этих денег налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 71,4 млн. грн.

"Народный депутат Украины I, III-VII созывов, в прошлом – заместитель председателя фракции Партии регионов и глава КГГА – подозревается в уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным издания "Украинская правда", речь идет о Владимире Макеенко.

В Офисе генерального прокурора сказали, что по данным следствия, экс-нардеп вопреки ограничениям, установленным законодательством, создал за границей сеть компаний, оформленных на него или подконтрольных ему лиц и ближайших родственников. Он осуществлял управление их хозяйственной деятельностью.

"Эти компании среди прочего получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечислялись на счета экс-нардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита", — отметили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование по данному факту продолжается.

Владимир Макеенко: кто он и что о нем известно

Родился 17 июля 1965 в городе Клинцы, Брянская область РФ.

Является соавтором Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины.

Народный депутат Украины I, III—VII созывов. Член политсовета, координатор международных связей партии "Наш край". В прошлом владелец телеканала Прямой (2017-2021).

25 января 2014 года указом президента Януковича Макеенко назначен председателем Киевской городской государственной администрации, сменив на этом посту Александра Попова.

20 февраля 2014 года вышел из Партии Регионов.

7 марта 2014 года указом и.о. президента Украины Александра Турчинова уволен с должности главы КГГА.

7 ноября 2019 года по месту жительства Макеенко, в его отсутствие, сотрудники ГБР провели обыск по обвинениям в неуплате налогов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Луцке задержали экс-заместительницу главы Волынской ОВА. Как установило следствие, она "зарабатывала" на уклонистах.