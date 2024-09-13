Колишній регіонал ухилявся від податків та отримав підозру: про кого мова (фото)

Досудове розслідування у справі триває

Держбюро розслідувань заочно повідомило про підозру в ухиленні від сплати податків колишньому народному депутату кількох скликань, ексглаві Київської міської державної адміністрації. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інформацію про це повідомили 13 вересня у пресслужбі ДБР. Зазначається, що протягом 2011 – 2018 років підозрюваний отримав дохід за кордоном на загальну суму понад 387 млн ​​грн. Було встановлено, що депутат не виплатив із цих грошей податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 71,4 млн грн.

"Народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та голова КМДА – підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК) України)", — йдеться у повідомленні.

За даними видання "Українська правда", йдеться про Володимира Макеєнка.

В Офісі генерального прокурора сказали, що за даними слідства, екснардеп усупереч обмеженням, встановленим законодавством, створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або підконтрольних йому осіб та найближчих родичів. Він здійснював управління їхньою господарською діяльністю.

"Ці компанії серед іншого отримували на банківські рахунки кошти сумнівного походження, які перераховувалися на рахунки екснардепа. Надалі він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування за цим фактом триває.

Володимир Макеєнко: хто він і що про нього відомо

Народився 17 липня 1965 року в місті Клинці, Брянська область РФ.

Є співавтором Декларації про державний суверенітет України та Акту проголошення незалежності України.

Народний депутат України I, III-VII скликань. Член політради, координатор міжнародних зв’язків партії "Наш край". Минулого власник телеканалу Прямий (2017-2021).

25 січня 2014 року указом президента Януковича Макєєнка призначено головою Київської міської державної адміністрації, змінивши на цій посаді Олександра Попова.

20 лютого 2014 року вийшов із Партії Регіонів.

7 березня 2014 року указом в.о. президента України Олександра Турчинова звільнено з посади голови КМДА.

7 листопада 2019 року за місцем проживання Макеєнка, за його відсутності, співробітники ДБР провели обшук за звинуваченнями у несплаті податків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Луцьку затримали ексзаступницю глави Волинської ОВА. Як встановило слідство, вона "заробляла" на ухилянтах.