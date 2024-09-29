Сердце Галичины открыто туристам: что посмотреть в Ивано-Франковске за один день

Получить впечатления можно как оставаясь в центре Прикарпатья, так и выехав за окраины

В 600 км от столицы Украины Киева и в 130 км от крупнейшего города запада страны Львова расположился Ивано-Франковск. Это единственный город в Украине, имеющий одновременно имя и фамилию. До 60-х годов прошлого века оно называлось Станислав.

Туристы сюда едут не так часто, как во Львов или Ужгород, а зря. Камерный, небольшой Ивано-Франковск может удивить требовательного туриста. А если у вас есть немного больше, чем несколько часов в городе, можно даже поездить по его окрестностям.

"Телеграф" приглашает вас на небольшое однодневное путешествие в Ивано-Франковск. Мы расскажем, что стоит посетить, если вы приехали в этот город и как быстро погрузиться в сердце Галичины.

Что делать в Ивано-Франковске, если приехали в город на один день

Посмотреть город с ратуши

Ратуша на площади Рынок – один из главных символов города. Ее высота почти 50 м. Она единственная из ратуш в Украине, у которой есть золотой купол. Подняться и посмотреть на Ивано-Франковск с высоты птичьего полета можно достаточно просто, преодолев всего 166 ступенек. Заметьте, подъем может быть не прост – часть дороги преодолевать нужно винтовой железной лестницей.

Подъем на ратушу может быть отдельным приключением

График работы: ратуша работает во все дни кроме понедельника с 10:00 до 20:00.

Адрес: ул. Галицкая, 4а.

Прогуляться по пешеходной части города

Центр Ивано-Франковска пешеходный, здесь можно найти маленькие улочки, которые существуют почти с момента основания города в XVII веке, например, Тринитарскую. Не забудьте выпить кофе, съесть мороженое и посмотреть мастерски сделанные металлические скульптуры, которые все новые и новые появляются в городе каждый год во время Праздника Кузнецов.

Улочки Ивано-Франковска

Посетить Музей искусств Прикарпатья

Музей искусств Прикарпатья расположился в помещении бывшего костела. Заметьте, сейчас в нем экспозиция, посвященная войне в Украине, постоянная экспозиция вернется после победы, говорят работники. Однако и само здание, и существующая выставка достойны того, чтобы сюда заглянуть.

Музей искусств Прикарпатья

В музее можно найти интересные экспонаты

График работы: музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00.

Адрес: площадь Шептицкого, 8.

Посетить "Бастион"

Рядом с остатками старого военного укрепления организовали интересное художественное пространство и место продажи сувениров. Крепостная галерея "Бастион" включает в себя сразу несколько экспозиций. Кроме кованых скульптур здесь можно найти картины разной тематики, вышивки. Место достаточно атмосферное. Здесь можно не только посмотреть выставки, но и выпить кофе.

Крепостная галерея "Бастион" утром

График работы: всю неделю с 10:00 — 20:00.

Адрес: переулок Фортечний, 1

Посетить Франковское озеро

Прогуляться по берегам городского озера — одно из удовольствий при посещении Ивано-Франковска. Посреди озера есть "Остров Любви", на который можно перейти через мостик. Это искусственное озеро, его сделали в 50-х годах прошлого века. Отметим, что это не единственное озеро в Ивано-Франковске, где можно приятно провести время на природе. Почти на выезде из города еще одно озеро, которое называется "Немецким". Посредине есть островок, на который можно зайти с мостика.

Городское озеро

Адрес Городского озера: ориентируйтесь на ул. Гетмана Мазепы, 138.

Адрес Немецкого озера: ориентируйтесь на ул. Пасечная, 54.

Куда поехать возле Ивано-Франковска

Если вы на машине или у вас есть немного больше свободного времени, посетите настоящее сердце Галичины и это не метафора. Старый город Галич и поселок Крылос, расположенный почти возле него, соединяют в себе несколько очень интересных исторических экспозиций. Приехав в поселок Крылос, можно посетить музей народной архитектуры и быта Прикарпатья, где собраны старинные дома, церкви и гражды из разных уголков области. Здесь также можно провести время на природе в одной из беседок.

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья

Если вас тянет больше к королевским временам и древним тайнам посетите музей истории древнего Галича. Музей расположен в Митрополичьих палатах. Кроме экспозиции, где можно увидеть элементы трипольской культуры, королевских времен, а также разнообразные религиозные атрибуты, на территории музея находится Галичина могила. Не пугайтесь названия – с местом связана интересная тайна. Доподлинно неизвестно, что это за постройка. По легенде здесь похоронен древний воин, основавший Галич, однако при раскопках ни одного тела найдено не было, только погребальная лодка, щит и оружие. Ученые предполагают, что это могла быть могила-кенотаф, построенная в честь какого-нибудь выдающегося события. Исторические данные свидетельствуют: люди на горе Крылоса жили еще с каменного века, а Галичина могила датируется IX – X веком.

Галичина могила – популярное место для встречи заката благодаря линии горизонта

В 4 километрах от Крылоса по дороге на Галич, находится Галицкий национальный природный парк. Здесь проложено несколько туристических маршрутов, можно погулять по лесу и скалам. Также в парке находится центр реабилитации диких животных, пострадавших от действия человека, дендропарк, можно увидеть интересных птиц и посетить музей.

Если же проехать немного дальше, то в самом Галиче над живописными берегами Днестра возвышается Галицкий замок. До Галича от Ивано-Франковска всего 25 км. Крылос находится по дороге, перед Галичем. Доехать можно прямой маршруткой из нескольких точек:

ул. Железнодорожная 30 а возле железнодорожного вокзала

ул. Горбачевского, 14 – автостанция №2.

Если ехать из Львова, есть поезд, который может привезти прямо в Галич. Также ездят автобусы с автовокзала на Дворцовой площади, рядом с Львовским железнодорожным.

Адреса музеев:

Галицкий замок — Галич, ул. Коновальская, координаты GPS: 49.121767 24.730453,

Музей народной архитектуры и быта Прикарпатья.с. Крылос, находится слева от дороги Крылос-Галич, координаты GPS: 49.08199 24.7074,

Музей истории древнего Галича — Крылос, ул. Шевченко, 54, координаты GPS: 49.08489 24.69728,

Галицкий национальный природный парк — Крылос, ул. Галицкая, 1, координаты GPS: 49.091103 24.72177.

Как доехать до Ивано-Франковска

До Ивано-Франковска можно добраться любым видом транспорта. Если вы путешествуете не на машине, удобно воспользоваться поездом. Из Киева в Ивано-Франковск ехать от 11 до 14 часов, из Харькова поездка займет около 18 часов. Ближе всего от Львова — 2,5 часа.

Где остановиться в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске немало гостиниц и хостелов на разный кошелек. Сайты бронирования показывают предложения от 250 грн за койко-место в хостеле и от 550 грн за отдельный номер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если вы приехали во Львов на один день. Этот город настолько насыщен разными интересами, что даже если у вас есть несколько часов, можно найти что посмотреть возле вокзала.