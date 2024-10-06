Спеціально під нього створили нову посаду? Де зараз соратник Порошенка Юрій Стець і як він виглядає

Політик пішов у відставку за станом здоров'я

Юрій Стець — колишній український політик, народний депутат України кількох скликань, відомий як один із найближчих соратників Петра Порошенка. Він також був керівником "5 каналу", власником якого був п’ятий президент України, та міністром інформаційної політики України. Діяльність Юрія Стеця нерідко супроводжувалася критикою та скандалами.

Відомо, що Юрій Стець також є кумом та другом Петра Порошенка, що завжди викликало суперечливі думки у суспільства. "Телеграф" вирішив пригадати гучні скандали, у яких фігурував ексміністр інформаційної політики, з’ясувати, де він зараз і чим займається.

Що відомо про Юрія Стеця

Юрій Стець народився 29 грудня 1975 року в Чорткові, що на Тернопільщині. Навчався у Чернівецькому училищі мистецтв та у Харківському політехнічному інституті, де здобув освіту за двома спеціальностями. Тривалий час працював на телебаченні, пізніше став членом наглядової ради 5 каналу. Вже за кілька місяців Юрія Стеця було обрано народним депутатом 6-го скликання від Блоку "Наша Україна — Народна самооборона" Юрія Луценка.

Пізніше став нардепом 7-го скликання від партії "ВО Батьківщина", а за два роки, у листопаді 2014, — депутатом 8-го скликання від Блоку Петра Порошенка. А в грудні 2014 року Стеця призначено Міністром інформаційної політики України. За два тижні, 15 грудня 2014, він став членом РНБО.

Скандали, у яких фігурував Юрій Стець

У 2014 році було створено нову посаду — міністр інформаційної політики, яку, за чутками, створили під конкретну людину. Тоді на Юрія Стеця обвалився шквал критики. Експерти та політики заявляли, що Міністерство інформації було створено для того, щоб ввести цензуру в Україні, контролювати ЗМІ і відмивати гроші на різних проєктах. Відомства також називали МінСтець.

Юрій Стець за період своєї політичної діяльності неодноразово подавав у відставку у зв’язку з проблемами зі здоров’ям. Кілька разів він майже не втрачав свідомість під час різних заходів та конференцій.

Багато питань викликали декларації Юрія Стеця та його дружини. У них було зазначено, що політик позичав гроші третім особам і мав великі об’єкти нерухомості. Офіційних розслідувань щодо цього не було.

Де зараз Юрій Стець і чим займається

У травні 2017 року Юрій Стець подав у відставку за станом здоров’я. У травні 2019 року його було виключено зі складу РНБО згідно з указом президента Володимира Зеленського.

Як зазначено на сторінці експолітика у Facebook зазначено, що зараз він солдат у 206 батальйон територіальної оборони ЗСУ. Періодично він пише дописи та викладає їх у соцмережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відомий ексглава СБУ Хорошковський і де він зараз. Політик давно разом із родиною виїхав із нашої країни, але запам’ятався низкою скандалів.