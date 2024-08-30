Возможно ли оформить отсрочку дистанционно: юрист объяснил, какие есть гарантии

Подать документы можно двумя способами

В Украине идет общая мобилизация, но некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку. Несмотря на то, что законодательство позволяет оформлять ее дистанционно, на практике могут возникнуть значительные трудности.

Об этом написал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". По его словам, часто территориальные центры комплектования и социальной поддержки требуют личного присутствия лица, желающего оформить отсрочку.

Согласно пункту 58 Порядка мобилизации граждан, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины № 560, при наличии оснований для получения отсрочки от мобилизации военнообязанный подает на имя председателя комиссии ТЦК заявление и документы, подтверждающие такое право. Это можно сделать как лично, так и дистанционно.

"Можете направить документы "Укрпочтой" заказным письмом с описанием вложенного в адрес ТЦК", — отмечает юрист.

Айвазян подчеркивает, что гарантий нет, что ТЦК дадут справку об отсрочке, если отправили документы по почте. Часто они требуют, чтобы человек пришел лично.

Напоминаем, что уже осенью некоторые категории украинцы смогут оформлять отсрочку онлайн. Приложение "Резерв+" интегрируют с другими реестрами, чтобы упростить процедуру для студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.

Ранее "Телеграф" писал, что сразу 8 категорий мужчин потеряли право на отсрочку. Кому в сентябре могут дать повестку.