Атмосферный фронт несет в Украину дожди и холод: где ждать заморозков 12 октября

Укргидрометцентр предупреждает о значительных дождях

В субботу, 12 октября, в Украине ожидается резкое изменение погоды. Синоптики прогнозируют дожди, а в некоторых регионах заморозки на поверхности почвы. Температура воздуха снизится, особенно на западе и севере страны.

Такая погода – следствие прихода атмосферного фронта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптика Наталья Диденко.

Погода в регионах Украины

На западе, севере и в центральных областях Украины температура воздуха будет составлять в течение дня +10…+15 градусов. В восточных областях, Крыму, на юго-востоке и Днепропетровщине еще некоторое время будет держаться теплая погода — +19…+23 градуса. Однако уже в воскресенье там ожидается похолодание.

Прогноз температуры воздуха на 12 октября

Сильные дожди пройдут в северных, центральных областях, а также в Одесской и Херсонской. На западе и востоке Украины 12 октября без осадков, лишь в Карпатах возможны остаточные дожди.

Укргидрометцентр предупреждает о дождях (І уровень опасности, желтый) в Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, ночью в Киевской, Одесской, а днем в Сумской, Полтавской и Херсонской областях.

Кроме того, синоптики прогнозируют ночные заморозки на поверхности почвы от 0 до -3 градусов. В ночь на 12 октября они ожидаются в Волынской, Ровенской и Львовской областях. На следующую ночь, 13 октября, заморозки распространятся на все западные области Украины. Метеорологи оценивают это явление как первый уровень опасности (желтый).

Погода в Киеве

Жителям столицы следует подготовиться к резкому похолоданию. В субботу температура воздуха снизится до +10…+12 градусов. Ожидается ветреная и дождливая погода. Ночью и утром будет идти дождь.

Прогноз погоды на 12 октября (Укргидрометцентр).

Синоптики призывают украинцев быть осторожными и следить за обновлением прогноза погоды, поскольку погодные условия могут быстро меняться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину идут похолодание, заморозки и мокрый снег. Синоптики рассказали, когда погода ухудшится.