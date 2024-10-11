Атмосферний фронт несе в Україну дощі та холод: де очікувати заморозків 12 жовтня

Укргідрометцентр попереджає про значні дощі

У суботу, 12 жовтня, в Україні очікується різка зміна погоди. Синоптики прогнозують дощі, а в деяких регіонах заморозки на поверхні ґрунту. Температура повітря знизиться, особливо на заході та півночі країни.

Така погода — наслідок приходу атмосферного фронту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в регіонах України

На заході, півночі та в центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10…+15 градусів. У східних областях, Криму, на південному сході та Дніпропетровщині ще певний час триматиметься тепла погода — +19…+23 градуси. Проте вже в неділю і там очікується похолодання.

Прогноз теемператури повітря на 12 жовтня

Сильні дощі пройдуть у північних, центральних областях, а також на Одещині й Херсонщині. На заході та сході України 12 жовтня переважно без опадів, лише в Карпатах можливі залишкові дощі.

Укргідрометцентр попереджає про значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий) у Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, вночі в Київській, Одеській, а вдень у Сумській, Полтавській та Херсонській областях.

Крім того, синоптики прогнозують нічні заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3 градусів. У ніч на 12 жовтня вони очікуються у Волинській, Рівненській та Львівській областях. Наступної ночі, 13 жовтня, заморозки поширяться на всі західні області України. Метеорологи оцінюють це явище як перший рівень небезпечності (жовтий).

Погода у Києві

Жителям столиці варто підготуватися до різкого похолодання. У суботу температура повітря знизиться до +10…+12 градусів. Очікується вітряна та дощова погода. Вночі та вранці прогнозується сильний дощ.

Прогноз погоди на 12 жовтня (Укргідрометцентр)

Синоптики закликають українців бути обережними та слідкувати за оновленнями прогнозу погоди, оскільки погодні умови можуть швидко змінюватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україну йдуть похолодання, заморозки та мокрий сніг. Синоптики розповіли, коли погіршиться погода.