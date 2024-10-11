Названы восемь областей Украины, где ударят морозы на выходных

Одевайтесь тепло

Теплая и солнечная осень постепенно в Украине сменяется дождливой и холодной. Так, уже скоро в восьми областях ударят первые морозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Уже в воскресенье, 13 октября, столбик термометра на западе Украины опустится ниже нуля.

Начиная с 11 октября, в Украине будет наблюдаться постепенное похолодание, сопровождаемое ливнями и грозами.

Где ударят первые морозы?

Западные регионы первыми ощутят минусовую температуру воздуха. Так, в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Волынской и Хмельницкой областях ночью термометр достигнет отметки -1°С. В то же время в Карпатах температура может снизиться еще больше.

Днем солнце пригреет до +13°С, а иногда даже до +17°С. На западе страны также прогнозируется небольшой дождь с прояснениями.

На севере и востоке ожидается плюсовая температура с дождями. Днем отметка термометра достигнет от +10 до +16°С, а ночью — до +6°С. Южные и центральные области тоже ожидается дождь с прояснениями. Воздух здесь днем прогреется до +16 °С, а ночью — до +12°С.

Напомним, что в столице Украины продолжаются дожди, которые уже в воскресенье должны прекратиться.

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