Безжалостно подавляет: известный историк объяснил, почему не пускает россиян на украинские YouTube-каналы

Украинские блогеры должны работать прежде всего на отечественную аудиторию

Некоторые украинские блоггеры, чтобы не тратить время на борьбу с российскими ботами, закрывают возможность смотреть свои видео с территории РФ. Они считают, что граждане страны-агрессора не имеют права на мнение под роликами, созданными для украинцев.

Об этом "Телеграфу" рассказал популярный блоггер, соавтор YouTube-каналов "История Без Мифов" и "10 вопросов историка", кандидат исторических наук Владлен Мараев.

Больше ответов историка читайте в первой части интервью: "У Путина произошли необратимые изменения в психике, — историк Владлен Мараев о мифах Кремля, вопросе "ядерки" и украинском YouTube".

По его словам, если до 2020 года на его YouTube каналах было 3-4% просмотров из России, то сейчас их нет вообще.

— Мы закрыли право россиянам смотреть наш канал. Не хотим, чтобы они смотрели наше содержимое. Работаем не для них, а исключительно на украинском языке, и никогда не будем работать на русском, на аудиторию из РФ, — говорит историк.

Он объяснил: когда россияне видят украинское содержимое, в том числе весьма популярное, они часто налетают ботофермами и пытаются обвалить какой-то ролик.

— Потому нельзя этого допускать. Для этого приходилось удалять многие сообщения, где содержалась какая-то российская пропаганда. Я не хочу тратить свое время, оно очень драгоценно, ради того, чтобы удалять дер*мо из комментариев. Но россияне не имеют никакого права высказать свое мнение под нашим видео. Если это мнение антиукраинское — они должны быть безжалостно подавлены и лишены такой возможности, — подытожил Владлен Мараев.

Ранее "Телеграф" писал, что Владлен Мараев ответил на вопрос, нужна ли Украине ядерка.