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Безжально придушує: відомий історик пояснив, чому не пускає росіян на українські YouTube-канали

Автор
Ігор Тимофєєв
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Автор
Владлен Мараєв
Владлен Мараєв. Фото Фото "Телеграф"

Українські блогери мають працювати передусім на вітчизняну аудиторію

Деякі українські блогери, щоб не гаяти свій час на боротьбу з російськими ботами, закривають можливість дивитися свої відео з території РФ. Вони вважають, що громадяни країни-агресора не мають права на висловлення думок під роликами, створеними для українців.

Про це "Телеграфу" розповів популярний блогер, співавтор YouTube-каналів "Історія Без Міфів" та "10 запитань історику", кандидат історичних наук Владлен Мараєв.

Більше відповідей історика читайте в першій частині інтерв’ю: "У Путіна відбулись незворотні зміни в психіці, — історик Владлен Мараєв про міфи Кремля, питання "ядерки" та український YouTube".

За його словами, якщо до 2020 року на його YouTube-каналах було 3-4% переглядів з Росії, то зараз їх нема взагалі.

— Ми закрили право росіянам дивитися наш канал. Адже не хочемо, щоб вони дивилися наш вміст. Працюємо не для них, а винятково українською мовою, і ніколи не будемо працювати російською, на аудиторію з РФ, — каже історик.

Він пояснив: коли росіяни бачать український вміст, в тому числі вельми популярний, вони часто налітають ботофермами і намагаються обвалити якийсь ролик.

— Тому не можна цього допускати. Для цього доводилося видаляти багато повідомлень, де містилася якась російська пропаганда. Я не хочу витрачати свій час, він дуже дорогоцінний, заради того, щоб видаляти ла*но із коментарів. Але росіяни не мають жодного права висловити свою думку під нашим відео. Якщо ця думка антиукраїнська — вони мають бути безжально придушені і позбавлені такої можливості, — підсумував Владлен Мараєв.

Раніше "Телеграф" писав, що Владлен Мараєв відповів на запитання, чи потрібна Україні ядерка.

Теги:
#YouTube #Історик #Владлен Мараєв