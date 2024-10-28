Как студенту оформить отсрочку от мобилизации

Юрист рассказал об определенных условиях и нюансах

Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории украиницы имеют право на отсрочку от призыва. Это касается и студентов.

Юрист Артем Бродюк из компании "Приходько и партнеры" объяснил, кто может воспользоваться правом на отсрочку и какие документы для этого нужны. Чтобы получить отсрочку студенты должны учиться по дневной или дуальной форме и получать уровень образования выше предыдущего.

Отсрочка предоставляется студентам, которые:

получают профессиональное или профессиональное высшее образование и подлежат мобилизации;

учатся в высших учебных заведениях и являются военнообязанными;

получают степень доктора наук или учатся в интернатуре.

Какие документы нужны

Для подтверждения статуса студента необходимо представить следующие документы:

справки с места обучения, где указан статус, форма обучения и последовательность получения образовательного уровня;

справки о зачислении на интернатуру;

справки о месте работы, подтверждающей его должность врача-интерна в заведении здравоохранения.

Как подать заявление на отсрочку

Сначала студент должен написать заявление на отсрочку, адресованное главе комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки. К заявлению прилагаются оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право на отсрочку.

Затем ТЦК проверяют документы и могут запросить дополнительную информацию у государственных органов или обратиться в электронные реестры.

В течение 7 дней с момента подачи заявления комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки. Результаты рассмотрения должны сообщить студенту на следующий день после принятия решения.

В случае положительного решения, студент должен лично прийти в ТЦК для получения соответствующей справки. Если отсрочка не предоставлена, он имеет право обжаловать решение в суде.

Напоминаем, что некоторые категории студентов могут мобилизовать. А именно:

студенты вечернего или заочного отделения;

получающие второе высшее образование;

студенты, зачисленные на программу на более низком уровне, чем их предыдущая степень;

студенты отчислены за отказ от всеобщей военной подготовки.

Следует отметить, что студенты, которые переходят с курса на курс во время каникул, сохраняют свое право на отсрочку. Но если студент поступает на новый уровень образования через вступительную кампанию и есть разрыв между семестрами (например, после бакалавриата поступает на магистратуру), во время этого перерыва он может быть мобилизован.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать в ноябре. Только право на отсрочку не гарантирует освобождения от призыва.