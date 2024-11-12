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Кулебу хотіли призначити послом України у США? ЗМІ розповіли деталі

Автор
Андрій Мулько
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Автор
Оксана Маркарова та Дмитро Кулеба
Оксана Маркарова та Дмитро Кулеба. Фото Колаж "Телеграфу"

Українська сторона не коментувала цю інформацію

Колишньому міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, який подав у відставку на початку вересня, пропонували замінити Оксану Маркарову на посаді посла у США. Проте колишній очільник МЗС відмовився від такої пропозиції.

Про це пише Financial Times з посиланням на свої джерела, обізнані з ситуацією. За даними видання, таким чином Київ прагне заспокоїти табір обраного президента США Дональда Трампа.

Водночас зазначається, що посольство України у Вашингтоні не прокоментувало цю інформацію. Також не відреагувало на це й МЗС України.

Раніше The Washington Post написало, що президент України Володимир Зеленський нібито планує замінити посла у США. За даними видання глава Української держави зараз вивчає можливі кандидатури.

Нагадаємо, у вересні спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон висунув президенту України вимогу звільнити посла України Маркарову. Все через відвідування Зеленським заводу з виробництва снарядів у Пенсільванії. Це негативно оцінили республіканці, сприйнявши цю поїздку як участь українського лідера в передвиборчій кампанії Камали Гарріс.

Тоді Зеленський заявив, що не буде обговорювати питання можливого звільнення Маркарової. Він наголосив, що може говорити на цю тему лише зі спікером Верховної Ради.

Теги:
#США #Посол #Володимир Зеленський #Дмитро Кулеба #Оксана Маркарова