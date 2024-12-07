"Он решительный": Зеленский рассказал первые детали о встрече с Трампом (видео)

Политики договорились поддерживать дальнейшие контакты

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил в Telegram. Глава государства заявил, что встреча с Трампом была "хорошей и продуктивной".

Во время встречи политики обсуждали вопросы справедливого окончания войны между Россией и Украиной, а также о текущей ситуации на линии фронта. По словам Зеленского, он договорился поддерживать дальнейшие контакты с Трампом.

"Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю Президента Макрона за организацию этой встречи в Париже. Общались о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее. Договорились работать дальше. Мир благодаря силе возможен", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что присутствие на церемонии открытия Нотр-Дама подтвердили президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Италии – Серджо Маттарелла, Польши – Анджей Дуда, Хорватии – Зоран Миланович, Болгарии – Румен Радев, Эстонии – Алар Карис, Финляндии – Александер Стуб и Литвы — Гитанас Науседа. Также участие в торжествах примет президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Как сообщал "Телеграф" ранее, США не должны участвовать в войне в Сирии. Об этом заявил Дональд Трамп в социальных сетях.