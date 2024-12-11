Мобилизируют ли мужчин с больными почками

Камни в почках могут стать основанием для отсрочки

В Украине идет общая мобилизация, однако не все военнообязанные мужчины могут быть призваны. В частности это касается граждан с серьезными заболеваниями.

Так, не берут в армию с болезнями почек и мочеполовой системы. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года.

Непригодными к военной службе могут мужчины, у которых:

почечная недостаточность IV-V стадии вследствие гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатия);

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);

болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов).

Военнообязанные женщины исключаются из учета, если у них:

воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, полиматос эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).

Напоминаем, что основанием для признания гражданина непригодным к военной службе являются серьезные болезни сердца.

сердечная недостаточность II-Б – III стадии;

гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства) и другие.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с бронхиальной астмой. Основанием для признания гражданина непригодным к военной службе могут служить болезни органов дыхания.