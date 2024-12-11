Чи мобілізують чоловіків із хворими нирками

Камені в нирках можуть стати підставою для відстрочки

В Україні триває загальна мобілізація, однак не всі військовозобов'язані чоловіки можуть бути призвані. Зокрема це стосується громадян з серйозними захворюваннями.

Так, не беруть в армію з хворобами нирок і сечостатевої системи. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Непридатними до військової служби можуть чоловіків, у яких:

ниркова недостатність IV-V стадії внаслідок гломерулярних і тубулоінтерстиціальних захворювань нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії);

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій (обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам'яна хвороба, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші);

хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій (гіперплазія, аденома і міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів).

Військовозобов'язані жінки виключаються з обліку, якщо у них:

запальні хвороби органів малого таза у жінок зі значними порушеннями функцій (сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви);

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій (ендометріоз, випадання статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, нориці, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб і широкої зв'язки матки, кіста яєчника чи жовтого тіла, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та дисплазія шийки матки і т.д.).

Нагадуємо, що підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби є серйозні хвороби серця:

серцева недостатність II-Б — III стадії;

гіпертонічна хвороба III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

цереброваскулярні захворювання зі значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань) та інші.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з бронхіальною астмою. Підставою для визнання громадянина непридатним до військової служби можуть бути хвороби органів дихання.