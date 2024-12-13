Били не только по энергетике: какая ситуация в регионах после атаки России

"Телеграф" в деталях рассказал, что происходит в Украине после массированного обстрела РФ

В пятницу, 13 декабря, Россия в очередной раз обстреляла Украину. Основной удар вражеских войск пришелся не только по энергетике, но и по транспортной сети и ключевым объектам по всей стране.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. Свое сообщение она написала в сети Х.

"Начиная с 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины подвергается очередной массированной атаке. Россия осуществила обстрел баллистическими ракетами, нацелившись на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране", — говорится в сообщении.

Ивано-Франковская область

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны.

"На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом — объекты критической инфрастурктуры. Есть попадания! По состоянию на сейчас, к счастью, — без пострадавших. По области работали наши силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки", — пишет она.

Стоит отметить, что во время атаки могла пострадать Бурштынская ТЭС. Она была одним из крупнейших объектов генерации в Западной электроэнергетической системе Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале "Телеграфа" по ссылке.

Львовская область

Во Львовской области также есть попадания по энергетической инфраструктуре. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что пострадавших нет.

"Враг атаковал объекты энергетики нашей области! К счастью, по состоянию на эту минуту информации о пострадавших нет. Однако из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии", — говорится в его сообщении.

Тернопольская область

В Тернопольской области сообщили, что критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Но по результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия. Жертв нет.

Одесская область

Местные паблики Одессы сообщают, что по пригороду Одессы Россия выпустила 6 крылатых ракет и одну баллистическую Большую часть сбили ангар транспортной компании, без пострадавших.

Как отмечает издание "Думская", около 08:19 утра жители Одессы заявили, что в некоторых районах города исчезли вода и свет.

Позже, около 08:34, одесситы сообщили о взрывах.

В 08:51 ДТЭК сообщил, что в Одессе действуют графики отключений света.

В то же время "Суспильне Одесса" отметило, что в ДТЭК обновили график отключения света в Одессе и области на сегодня. Таким образом, изменения затронули вторую и четвертую группы.

Что со светом

Кроме этого, в "Укрэнерго" сообщили об увеличении объемов отключений света из-за последствий обстрела. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что энергетика по всей Украине находится под массированным ударом.

РФ нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, повреждено оборудование, сообщили в пресс-службе. Предварительно пострадавших нет. Энергетики устраняют последствия.

В этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия компании. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз

Чем били россияне и где раздавались взрывы

Врагом было применено:

крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из акватории Каспийского моря;

крылатые ракеты 3м14 комплекса "Калибр" запущены флотом из рейда Новороссийска.

баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М" из Белгородской области РФ;

авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69;

аэробалистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Киндждал";

БПЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера" и имитационного назначения;

Под атакой находились Стрый, Бурштын, Одесса, Киевская агломерация, Кременчуг, Харьковщина. Ракетная атака продолжалась 2 часа 39 минут — с 07:18 до 09:57.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России. По предварительным отчетам было более 90 ракет.

"Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчетам, было 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", — говорится в его сообщении.

Атака РФ — что известно

В частности враг применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" с Черного моря, а также баллистику. Взрывы раздавались во многих регионах Украины. Основная масса ракет атаковала западные регионы.

Ранее "Телеграф" писал, как киевляне переживают массированную атаку РФ.