Как и когда появилась кутья из риса: почему украинцы сменили давний рецепт

Почему в одних областях приняли новую версию праздничного блюда, а в других сохранили старинный рецепт?

В ХХ веке в Украине произошла тихая кулинарная революция, сменившая традиционные обрядовые блюда. Советская власть, экспериментируя с сельским хозяйством, положила начало выращиванию риса на украинских землях, что имело неожиданные последствия для национальной кухни.

Историк Вадим Назаренко рассказал, что рис, который раньше называли "рыж", начал приобретать популярность в Украине в середине XIX века. Этнограф Матвей Номыс в своих трудах отмечал, что традиционная кутья из пшеничной крупы стала меняться на рисовую, что вызвало негодование среди традиционалисток. Изменение рецепта было связано с социальным статусом: рис считался дорогим продуктом, демонстрирующим зажиточность хозяев.

Рисовые блюда стали популярны благодаря импорту из Османской империи. В XVIII — первой половине XIX века черты потреблялись преимущественно состоятельными людьми, поскольку цена на него была высокой. Например, в 1746 году один фунт риса стоил 6 копеек, что было вдвое дороже свинины. Этот продукт часто использовался в элитных блюдах, сочетая его с дорогими ингредиентами, такими как миндаль и чернослив.

Эксперименты по выращиванию риса начались в 1930-х годах. Южные регионы Украины – Херсонщина, Одесщина и Крым – оказались пригодными для культивирования этой необычной для наших широт культуры. Благодаря благоприятному климату и упорному труду агрономов, рис успешно прижился на украинских землях. В Херсонской области даже был создан специализированный Институт риса, который, к сожалению, сейчас находится под российской оккупацией.

Массовое производство отечественного риса сделало этот продукт доступным широким слоям населения. Если раньше рис считался деликатесом и использовался преимущественно в барских домах, то теперь он стал привычной частью ежедневного рациона украинцев.

Особенно интересно то, как рис повлиял на традиционные обрядовые блюда. В разных регионах Украины начали использовать рис для приготовления кутьи и колива — блюд, традиционно готовившихся из пшеницы. Некоторые исследователи связывают это с дефицитом пшеничной крупы в советские времена, однако такая теория слишком упрощена.

География распространения рисовой кутьи демонстрирует интересную особенность: даже в пределах одной области можно найти районы, где придерживаются разных традиций. В одних местностях продолжают готовить кутью из пшеницы, соблюдая старинные рецепты, а в других перешли на рисовую версию.

Причины такой кулинарной диверсификации комплексны. Они включают экономические факторы, уровень урбанизации разных регионов, а также более субъективные факторы, такие как вкусовые предпочтения младшего поколения. Многим детям рисовая кутья казалась вкуснее традиционной пшеничной, что повлияло на формирование новых семейных традиций.

Сегодня оба варианта кутьи — как пшеничная, так и рисовая — стали неотъемлемой частью украинского кулинарного наследия. Они показывают способность национальной кухни адаптироваться к изменениям, сохраняя при этом свою культурную значимость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, существует ли "правильная кутья". Ведь разные регионы Украины меняли традиционные рецепты еще в XIX веке.