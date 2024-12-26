Россия предлагает Украине "финский вариант". Эксперт объяснил, чем он опасен

Это может быть только первым этапом

Предлагаемый Россией базовый сценарий для начала переговоров о мире с Украиной предусматривает так называемый "финский вариант". Он состоит в том, что Украина должна юридически согласиться на аннексию территорий.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал журналист и народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко. Он напомнил, что глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что "перемирие – путь в никуда", а России "требуются окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности РФ".

"Россия будет настаивать на том, чтобы Украина, в присутствии других стран, согласилась на аннексию части территории. Понимает ли это команда Трампа? Думаю, что да. Правда, пока у них, как я понимаю, нет каких-либо подходов к тому, как вести переговоры с Россией", — отметил Денисенко.

По его словам, дело в том, что на сегодняшний день в США практически нет инструментов влияния на Россию кроме цены на нефть. В то же время Денисенко подчеркнул, что сейчас сама эта цена является пока более wishful thinking (принятие желаемого за действительное. – Ред.) чем реальность.

"Я много раз говорил одну важную вещь: решение формулы мира без Китая невероятно сложно. Поэтому, наверное, стоит смотреть не только на визит Келлога в Киев, который вряд ли будет прорывным. Не менее важно смотреть на отношения Китая и США и на то, что будет делать США в этом направлении", — подчеркнул он.

Денисенко также считает, что желание России еще не означает, что так и будет. В то же время он призвал помнить, что цель россиян — не только "финский сценарий".

"Точнее финский сценарий — это первый этап. Второй этап — грузинский сценарий. И это, между прочим, страшнее для нас, чем первая прихоть Путина", — подытожил журналист.

Напомним, Лавров заявил, что Москва готова пойти на диалог с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по обсуждению перемирия и прекращению войны в Украине. Но Кремль надеется, что Белый дом как следует "поймет причины конфликта".